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عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:50 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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بات في حكم المؤكد غياب محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عنت مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الإسماعيلي بسبب الإصابة.

وتعرض وحيد للإصابة في مباراة الأهلي أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد مرور 6 دقائق فقط على بدايتها ليخرج من المباراة ويحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وبكل تأكيد فإن إصابة وحيد في العضلة الخلفية ستمنعه من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمود وحيد الاهلي

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