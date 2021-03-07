مخاوف من تكدس المواطنين فى شركات الكهرباء والغاز لتوصيل 6 ملايين عداد





حالة من الرضا تسيطر على المواطنين والعاملين بوزارتى البترول والكهرباء بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، إلا أن ذلك طرح تساؤلات واستفسارات عديدة حول مدى إمكانية قطاعى الكهرباء والبترول فى تلبية احتياجات المواطنين المخالفين أو ممن يرغبون فى عمليات استبدال أو تركيب عدادات الكهرباء والغاز خلال العامين، خاصة أن كلاً الوزارتين تستهدفان تركيب عدادات لجميع المواطنين بمختلف المناطق وكذلك زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة من كهرباء وغاز.





وبصفة خاصة ستتحمل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أعباء كبيرة فى عمليات تركيب العدادات للمبانى المخالفة والعشوائية التى تم تركيب أكثر من 3 ملايين و 200 ألف عداد لها، إلا انه ربما يكون المهلة عامين غير كافية لتركيب ما يقرب من 2 مليون و500 ألف آخرين، حيث لم يتم تركيب سوى 25 ألفاً فقط، منهم قاموا بالتقديم على تركيب عدادات كودية بديلا عن العمل بنظام الممارسة.





الأمر الذى ينذر باندلاع صدام مباشر بين المواطنين وشركات الكهرباء والغاز من أجل سرعة إنجاز تركيب العداد خوفا من انتهاء المهلة والإعلان عن تطبيق شروط جديدة، وهو ما ينطبق أيضا على شركات الغاز التى ستعمل على تكثيف أنشطتها والتوسع فى تركيب العدادات للمبانى المخالفة والعشوائية.





وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أى حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.







