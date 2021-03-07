رامى محسن يكتب: قانون الشهر العقارى... الدرس المستفاد





البرلمان جهة التشريع والرقابة، ويمثل كافة طوائف الشعب المصرى، وأبسط قواعد التمثيل النيابى أن يكون المواطن شريكا فى اتخاذ القرار، وإن لم يستطع فأضعف الإيمان أن يكون النائب على دراية ومعرفة بالتشريعات التى يقرها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على من يمثله، فهذه أمانة فى عنق كل نائب.





أستهل هذه السطور بتلك الكلمات كى ننظر إلى زاوية جديدة فيما يتعلق باللغط المثار بشأن قانون الشهر العقارى وتعديلاته، لاسيما أن الموضوع أصبح حديث الكبير والصغير فى وطننا الحبيب مصر.





لن أعلق على القانون وتبعاته، ولن أعلق على ما يحاول البرلمان الحالى تداركه، وإنما أود أن أشير إلى أن قانون الشهر العقارى الذى أصبح الأشهر فى مصر وصاحب الجدل الأوسع، تم تعديله بموجب القانون 158 لسنة 2018، أى أن البرلمان السابق هو صاحب هذه التعديلات، وعرضت على اللجنة التشريعية بجلسة 23 فبراير 2020 التى كان يرأسها آنذاك المستشار بهاء أبو شقة، بحضور بعض من النواب الحاليين ممن كانوا فى البرلمان السابق.





وهذا يعنى أننا وبكل وضوح علينا أن نعترف أن الكثير من النواب السابقين لا يقرأون تقارير اللجان الخاصة بالقوانين المعروضة، ويتم الموافقة عليها دون القراءة والدراسة، وإلا لماذا تفاجأ نواب البرلمان السابق بمثل هذا القانون!!!.





وأزيد من الشعر بيت، أن هناك نوابا حاليين من البرلمان السابق لديهم يقينا أن هذا القانون لم يعرض عليهم أساسا بالجلسة العامة!!.





تفاخر البرلمان السابق بأنه صاحب الرقم الأعلى تاريخيا فى إصدار القوانين. وهذا صحيح، لكننا ندفع الآن ثمن هذا الرقم القياسى، مع أول تطبيق لهذه القوانين نجد المشكلات الناتجة عن إقرار القوانين بطريقة الموافقة دون الدراسة أو القراءة المتأنية.





ويضطر البرلمان الحالى بدلا من استثمار وقته فى الرقابة والتشريع واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها فخامة الرئيس السيسى، إلى «ترقيع» القوانين التى لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وما خفى كان أعظم، فكم من القوانين التى ستنال نفس الجدل والتى ستكون على شاكلة قانون الشهر العقارى، لاسيما قوانين الضرائب ذات المشكلات العملية، ومشكلات المعاش المبكر وتعديلاته، ومشكلات أخرى خاصة بقوانين تم إقرارها على عجل.





ما يعنينا هنا هو الدرس المستفاد من هذه الواقعة، ألا وهو أن البرلمان الحالى عليه عبء ثقيل يتمثل فى القراءة ثم القراءة ثم القراءة ثم الموافقة على تقارير اللجان الخاصة بالتشريعات، وإلا سيكون مصير قوانين هذا البرلمان مثل سابقه، لا تلبى مطالب المواطن المصرى بل تزيد همومه ومشكلاته وأعبائه.





ونصيحة أخيرة مادمنا قد فتحنا هذا الملف، أن يتم حصر كافة القوانين التى نص عليها الدستور ولم يتم إقرارها إلى الآن نتاج ضيق وقت البرلمان السابق، والبدء فى إقرارها ودراستها، فهناك العديد من القوانين التى نص الدستور صراحة عليها لكنها لم تقر، مثل قانون استئناف الجنايات مثلا، وقانون ندب القضاة، وقانون مفوضية التمييز، فهذه قوانين ذات استحقاقات دستورية، ومن حسن الحظ أننا فى بدء فصل تشريعى وبالتالى لدينا الكثير من الوقت كى نبحث وندرس ونتشاور.





مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية



