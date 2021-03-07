Advertisements

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بتأمين من إدارة أمن مدينة القاهرة الجديدة،  بإشراف العميد هشام مهدي، وبمشاركة شرطة التعمير والمرافق بالمدينة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة المناسبة لسكان المدينة، مشيراً إلى أنه كلف مسئولي الجهاز بمتابعة تنفيذ الحملات بأنحاء المدينة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل مع المخالفين.
 
وفي سياق متصل، قام المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، بمتابعة حملة لإزالة الإشغالات ومنع استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة.
 
وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة لإزالة أسقف مخالفة بالقطع أرقام ( 15- 181- 184) مربع 7 بامتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.
 
وقاد المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والسيارات المتجولة بالشوارع بدون ترخيص وتسبب زحاما ومشهدا غير حضاري بالتجمع الخامس.
 
وصرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأن  إدارة التنمية بالتجمع الأول قامت بشن حملة على الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية بالتجمع الأول بالتعاون مع الجهات المختصة.
 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز القاهرة الجددية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ 13 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ثلث ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة القاهرة يكثف حملات إزالة المخالفات بالتنسيق مع مديرية الأمن

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقاهرة الجديدة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالتجمع الخامس

"الإسكان": استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة القاهرة الجديدة

"القاهرة الجديدة": إزالة التعديات والإشغالات وشوادر الأغنام بالمدينة

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملات لضبط مخالفات المبانى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات