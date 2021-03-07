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ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 11:00 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأحمر بعد الخطأ الذي ارتكبه الثنائي في مباراة الأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي خلال الهدف الأول للفريق الضيف.

وتعادل الأهلي مساء أمس السبت أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونال الثنائي أيمن وياسر دش ساخن من المدرب الجنوب إفريقي بعد نهاية المباراة وقام بتعنيفهما بسبب الخطأ الذي تم ارتكباه منهما في الهدف الأول لفريق فيتا كلوب والذي سجله ماكابي ليليبو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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موسيماني فيتا رياضة تعادل الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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