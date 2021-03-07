Advertisements

نائب بالشيوخ: سيكون هناك تعاونا مستمرا بين المجلسين التشريعيين لإرساء أركان الدولة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، إنه مع بدء عقد جلسات مجلس الشيوخ وتشكيل هيئات اللجان النوعية سيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس النواب، والعمل على إرساء أركان الدولة وبداية عهد جديد للحياة النيابية في مصر باكتمال ضلعي السلطة التشريعية في مصر.

وأضاف «الهضيبي»، أن مجلس الشيوخ سيكون له دورًا مهم وبارز في الحياة التشريعية لما تشمله اختصاصاته لمجالات عديدة، مشيرًا إلى أن اختصاصات المجلس محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة 248 من الدستور، والتي تقضي بأن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وايضًا اللائحة تناولت تفصيلًا هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، إلى أن المجلس لا يتعارض في اختصاصاته مع النواب، بل كلاهما يكمل الآخر، مؤكدًا أن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلسين بهدف استكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.

وتابع، «مجلس الشيوخ سيكون هو المنوط به أحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسى من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين، والذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب بالشيوخ الفجر

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ

"تشريعية البرلمان" تكشف موعد انتخابات مجلس النواب (فيديو)

شاهد.. انتشار أمني بمحيط مجمع محاكم المنصورة لتقديم أوراق الترشح لمجلس الشيوخ

تعرف على الرموز الإنتخابية لعدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بالدقهلية

رئيس حزب الوفد السابق يدلي بصوته في مسقط رأسه بالغربية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات