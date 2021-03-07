التعديل وحده لا يكفى.. مطالبات بتعديل قانون الشهر العقارى بالكامل لتسهيل الإجراءات وليس لجمع الأموال

«شيحة»: يجب وضع حل جذرى لأراضى وضع اليد والعقود الابتدائية





شغل قانون الشهر العقارى مصر كلها خلال الأيام الماضية، وأثار الذعر بين المواطنين مع إجبار القانون الذى كان من المقرر تطبيقه خلال مارس الجارى، ملاك الوحدات السكنية على سداد مبالغ كبيرة لتسجيلها.





المواطنون أصيبوا بالهلع لأن مواد القانون تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها على عدم نقل المرافق والخدمات، أو قبول أى تصرف على الوحدة السكنية إلا بعد تقديم ما يفيد التسجيل، بجانب سداد الرسوم المعروفة لنقل الملكية.





حالة الجدل والذعر والغضب دعت مجلس النواب إلى التدخل لاحتواء الأمر بإرجاء التطبيق المادة حتى نهاية العام الجارى، حيث تقدمت الهيئات البرلمانية للأحزاب وعلى رأسها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بمشروعات لتعديل القانون، وانتهى الأمر إلى موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس، على تعديل بإرجاء التنفيذ حتى 31 ديسمبر المقبل.





والحكومة من جهتها أعلنت أيضا عن تقدمها بمشروع قانون بما يعطى لمجلس الوزراء حق إرجاء نفاذ القانون حتى نفس الموعد، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بتأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.





التعديلات الأولية للقانون ذهبت إلى إرجاء تطبيق القانون، لكن على الجانب الآخر كانت هناك رؤية ثانية تتمثل فى المطالبة بضرورة تعديل قانون الشهر العقارى ككل خاصة أن الفرصة سنحت للتعديل فى الوقت الراهن، فى ظل تردى أحوال مصالح الشهر العقارى، بما لا يتناسب مع العصر الراهن.





وبحسب الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى فإن لدى مصر قانون شهر عقارى ونظم تسجيل من الأكثر تعقيدا فى العالم، وبينما لا تستغرق عملية تسجيل البيع والشراء فى عدد كبير من الدول خصوصاً الأوروبية بضع دقائق، تأخذ نفس العملية عدة أشهر فى مصر. الإسلامبولى قال لـ«الفجر» إن القانون الحالى أصبح «متخلفاً إلى أقصى درجة» عن متطلبات العصر، مؤكدا أن المشرع قام بتعديل القانون لجمع الأموال، ولم يلتفت إلى ضرورة تعديل القانون بما يتواكب مع التطور التكنولوجى، واختصار الإجراءات الطويلة المعقدة. وأضاف: «إذا كنا نريد نقلة نوعية يحب إعادة طرح قانون شامل ينظم عمل الشهر العقارى، من خلال نظام متطور يقضى على البيروقراطية والفساد الخاص، ويختصر الوقت».





وقالت المحامية والنائبة السابقة مارجريت عازر إن هناك مواداً كثيرة فى قانون الشهر العقارى تحتاج إلى تعديل، خاصة المتعلقة بتبسيط الرسوم، فمثلا فى الوقت الذى يؤكد فيه القانون أن قيمة التسجيل من 500 إلى 2000 جنيه، يفاجأ المواطن أنه مطالب بسداد مبالغ أكبر بكثير.





وأَضافت عازر إن هناك حاجة دراسة كاملة لوضع التسجيل فى الشهر العقارى خاصة ملكية الأرض نفسها، نظراً لأن أغلب الأراضى المقام عليها مبان غير مسجلة أو مسجلة بعقود ابتدائية، كما توجد ضرورة إعادة هيكلة الشهر العقارى بما يخفف من الزحام داخل مقاره، من خلال مد فترات العمل لتصل إلى 12 ساعة تقسم إلى «ورديات» بين الموظفين، ما يخفف من التكدس داخل هذه المقار خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى نعانى فيها من انتشار فيروس كورونا، بجانب افتتاح مقار للشهر العقارى داخل الوزارات المختلفة وجميع النوادى.





المستشار عمر مروان، وزير العدل، كان أعلن فى وقت سابق عن رؤية لتطوير الشهر العقارى، على 3 محاور، هى: التشريع، والموظفون، وميكنة المقار.





وعلى مستوى التشريع، يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العينى، وعلى مستوى الموظفين، فإنه يلزم نقــــل موظــفين مــن المؤسســات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك فى التخصصات التالية: قانونيون ، مهندسون، حاسبات ومعلومات، ويتم توزيع هؤلاء على (859) مقراً.





وعلى مستوى المقار، يجب التوسع فى فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق فى الجهات التى توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.





وقال المحامى عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الأهم من تعديلات قانون الشهر العقارى هو الإجراءات والعقليات التى تدير المصلحة، إذ يجب الحد من الإجراءات المعقدة وأن يكون هناك إبداع فى التعامل مع المواطنين، خاصة الذين لا يمتلكون مستندات ملكية، لأن عددا ليس بالقليل من الأراضى يمتلكها البعض بـ«وضع اليد» منذ سنوات طويلة، الأمر الذى سيتسبب فى إشكاليات كبرى عند التسجيل، لذا يجب معالجة إشكالية عدم وجود سندات الملكية وإيجاد حل جذرى لها.





وفيما يتعلق بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية يجب إلزام الدولة بتحصيلها من البائع، مع إتاحة الفرصة للمشترى بقبول طلب التسجيل فى الشهر العقارى.



