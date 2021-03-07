ارتفاع حجم أصول صنادق الاستثمار السعودية إلى 440 مليار ريال

شهدت الصناديق الاستثمارية في السعودية تطورات جوهرية، مع بلوغ حجم أصولها نحو 440 مليار ريال بنهاية 2020، كأعلى مستوى لها على الإطلاق.





في حين ارتفع عدد المشتركين بنحو 30 ألف مشترك، مقارنة بالعام السابق في الصناديق العامة والخاصة ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما بأكثر من 360 ألف مشترك، بينما زاد عدد الصناديق 80 صندوقا استثماريا عن العام السابق.





ولم تنحصر التطورات على حجم الأصول أو عدد المشتركين، بل امتد إلى تطوير البيئة الاستثمارية لإدارة الأصول في الصناديق الاستثمارية عبر تطوير اللوائح، التي تأتي تنفيذا لبرنامج تطوير القطاع المالي، إحدى برامج "رؤية المملكة 2030".





ارتفعت أصول الصناديق العامة إلى مستوى قياسي بلغ 209.7 مليار ريال بنهاية 2020، مسجلة نموا بنحو 31 في المائة بقيمة 50 مليار ريال تقريبا كأعلى نمو في حجم الأصول منذ 2005.





في حين زاد عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقا، بزيادة صندوق واحد، حيث اشترك فيهم 359 ألف مستثمر، مسجلة أعلى عدد مستثمرين في الصناديق منذ 2008، بنمو 9 في المائة بنحو 29 ألف مستثمر عن العام السابق.





وكانت أسواق النقد لها النصيب الأكبر من حصة أصول الصناديق العامة بنسبة 65 في المائة بقيمة 136 مليار ريال، يليها الأسهم 10 في المائة بقيمة 21 مليار ريال، ثم أدوات الدين 8 في المائة بقيمة 17 مليار ريال، بينما القطاع العقاري كان له 7.5 مليار ريال بنسبة 4 في المائة.





ومن ناحية النمو، كانت صناديق المؤشرات المتداولة الأعلى نموا بنسبة 3729 في المائة، لترتفع حجم أصولها بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 1.6 مليار ريال في أداء استثنائي وقياسي. وتوزعت أصول صناديق المؤشرات المتداولة على ستة صناديق بزيادة 100 في المائة عن العام السابق، واشترك فيه نحو خمسة آلاف مشترك بزيادة 1000 في المائة، حيث يعد الأعلى تاريخيا.





وفي أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم، شهدت تراجعا في أصولها المحلية بنحو 1 في المائة، بينما ارتفعت في الأصول الخارجية بنحو 12 في المائة. وكانت الأسهم الأمريكية الأعلى نموا 30 في المائة بنحو 262 مليون ريال، يليه "الآسيوية" 27 في المائة بقيمة 187 مليون ريال، ثم الأوروبية بنحو 14 في المائة بقيمة 75 مليون ريال.





وتراجع فيها عدد المشتركين بنحو 5.3 ألف مشترك في صناديق العامة المستثمرة في الأسهم، ولا تزال الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية لها النصيب الأكبر من عدد المشتركين بنحو 132 ألف مشترك بنسبة 92 في المائة. لكن الأسهم الأمريكية ارتفع عدد المشتركين فيها بنحو 60 في المائة ليصبحوا 376 مشتركا مقابل 235 مشتركا في العام السابق.