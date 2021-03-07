ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

تتجه أنظار وعشاق كرة القدم في كل مكان، إلى ملعب مباراة واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، والذي يستضيف مباراته ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني.





ويحل الملكي ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الليجا.





وأوضحت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، وضع يده على تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، بقمة الدوري الإسباني.





وأكدت الصحيفة، أن كريم بنزيما سيعود للتشكيل الأساسي وقيادة الهجوم، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي





خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس





خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس.





ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 53 نقطة.



