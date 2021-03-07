مع توقعات خفض سعر الفائدة 2%.. روشتة للنجاة من «المستريحين» وزيادة دخلك

صناديق الاستثمار وشراء العقار والذهب والمشروعات الصغيرة اتجاه مضمون





يعيش المدخر الصغير وأصحاب الودائع حالة من التوتر، بعد الخطوات المتتالية التى اتخذها البنك المركزى لخفض سعر الفائدة الذى يرتبط بمعدل التضخم، ومع استمرار تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ سبتمبر الماضى، تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض معدلات الفائدة. وقام «المركزى» بخفض سعر الفائدة 3 مرات خلال عام 2020، أولها فى مارس بنسبة 3% للتعامل مع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وفى سبتمبر 0.5%، وفى نوفمبر بواقع 50 نقطة أساس (100 نقطة أساس تساوى 1%) لتسجل الفائدة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.





ووفقا لتوقعات بنك الاستثمار فاروس، فهناك احتمالات لاستمرار انخفاض معدل التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد بشكل أكبر على ما أشارت إليه بنوك استثمار مختلفة حول قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 1 و 2%.





ولكن فى بداية هذا الشهر ومع أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25 و 9.25%، بسبب تعافى أسعار السلع العالمية من ركود جائحة كورونا، خاصة النفط، والتى قد تمثل ضغوطاً على معدل التضخم فى مصر.





وهذا السبب من الممكن أن يؤجل خطوات أخرى لـ«المركزى» نحو مزيد من خفض سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 18 مارس، مع الأخذ فى الاعتبار قراءة معدل التضخم خلال فبراير.





من ناحية أخرى، تترقب سوق العقارات سعر الفائدة وسط حالة من عدم الاستقرار على خلفية قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب أزمة تعديلات قانون الشهر العقارى، وهو ما يؤثر على اتجاه الأفراد للاستثمار فى العقار كبديل لشهادات استثمار البنوك.





وتواجه عملية الاستثمار فى البورصة وشراء أسهم فى شركاتها تحديات بسبب ما أحدثه فيروس كورونا من تراجع فى مؤشرات أسواق المال العالمية والعربية، ومن ضمنها مصر، وذلك على الرغم من تقديم الحكومة حزمة تحفيز لسوق المال ساعدتها فى التعامل مع جزء من الخسائر.





لكن تأثر حركة الطيران والسياحة والأعمال فى العالم دفعت أصحاب الأموال إلى تأجيل الخطط الاستثمارية لحين التأكد من تعامل جدى يوقف تأثير الفيروس فعلياً، وهو ما أدى إلى تأجيل برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، وعلى رأسه طرح بنك القاهرة. وتشير الأرقام الرسمية إلى عزوف المواطنين عن وضع مدخراتهم فى صناديق توفير البريد، حيث شهدت المبالغ المودعة فيها انخفاضا بنسبة 4.6% خلال 2019/2020 مسجلة 95.7 مليار جنيه، مقارنة مع 100.4 مليار جنيه عام 2018/2019.





فى هذا المناخ انتعشت من جديد قضايا النصب باسم توظيف الأموال، والتى ظهرت أشهرها على يد «الريان» و«أشرف السعد»، و«المستريح» عام 2015 والمعروف بريان الصعيد.





طرحت «الفجر» حيرة المدخر الصغير على خبراء للبحث عن وسائل وأفكار مختلفة تمكنه من التعامل مع أزمة انخفاض سعر الفائدة.





فى البداية يقول الدكتور فخرى الفقى - الخبير الاقتصادى، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن على الشباب وأصحاب المدخرات الاتجاه إلى التفكير فى عمل مشروعات تحاكى ما قام به وافدون على مصر مثل السوريين وغيرهم، والذين لا يفضلون الوظيفة الحكومية.





ويقترح أنواعاً مختلفة من الاستثمار، منها تعبئة المواد الغذائية، أو تنظيم الرحلات أو تأدية خدمات، ومنها قيام المهندسين بعمل ديكورات للوحدات السكنية، أو تصميمات لها.





ويضيف: هناك أنشطة كثيرة جداً، فمثلاً يمكن وضع الأموال فى صندوق استثمار البنك الأهلى أو بنك مصر بعائد يومى، مشيراً إلى أن الصندوقين يستثمران فى أذون وسندات الخزانة الخالية من المخاطر.





وبالنسبة لأصحاب المعاشات فإن من السهل شراء وحدة سكنية بالتقسيط وتأجيرها للحصول على عائد، ويوجد عدة أنظمة للتمويل العقارى بالبنوك يمكن الاستفادة منها.





ويشير الفقى إلى أن العائد على وضع الأموال فى البنوك مجزٍ ويبلغ 8%، فى حين أنه قد يصل إلى صفر فى بنوك العالم، إلى جانب أنها فائدة خالية من أى نوع من المخاطرة على عكس الاستثمار فى البورصة.





ويرى أن قيام الدولة بطرح مشروع قومى فى البورصة لتنشيطها من بين الأفكار الجيدة، وذلك لمن يرغب فى الاستثمار غير المباشر، ويمكن أيضاً التمويل من خلال شهادات الاستثمار مثلما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة، مقترحاً أن يتم طرح مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.





ورفض الفقى فكرة قيام الدولة بتقنين عمل شركات توظيف الأموال، فهى لا يمكن أن تقوم بدور البنوك فى قبول الودائع والإقراض، لافتا إلى أن أصحاب شركات توظيف الأموال رفضوا ذلك فى الثمانينيات أيام رئيس الوزراء عاطف صدقى، لأنها تضعهم تحت الرقابة، وتعللوا وقتها بأن استثماراتهم بها نسبة عالية جداً من المخاطرة.





وتقول الدكتورة يمن الحماقى - الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إننا فى حاجة لتنويع وسائل جذب الأموال من المواطنين، مشيرة إلى أن مصر بها سيولة نقدية كبيرة، ناتجة من العمل فى الاقتصاد غير الرسمى، قائلة إن النصابين يستغلون تلك النقود.





وتقترح الحماقى اللجوء للصكوك وصناديق الاستثمار والسندات، بالإضافة إلى إتاحة أوعية إدخارية متنوعة بعائد مميز مبنى على دراسات جدوى، وبذلك يمكن القيام بجذب المدخرات، وأيضا حماية المواطن من السرقة.





وتشير إلى أن هذا الأمر فى منتهى الأهمية للمناطق الريفية، موضحة أن هناك قصوراً شديداً فى فروع البنوك هناك، ولفتت إلى أن البنوك المركزية فى الدول الآسيوية قدمت حوافز للبنوك لتشجيعها على فتح فروع فى الريف والمناطق النائية.





وتضيف الحماقى أن هيئة البريد تسيطر على الريف فى مصر، لكن الناس لا تقبل على التعامل معها لضعف العائد، ولذلك فإن هناك مقترحاً بأن تقوم الهيئة بعمل اتفاقات مع البنوك لاستثمار فروعها فى تقديم أدوات ادخارية مقابل الحصول على نسبة.





ويقترح الدكتور إيهاب الدسوقى - رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن يقوم المدخر الصغير الذى لا يستطيع أن يستثمر بنفسه بوضع أمواله فى صناديق الاستثمار الموجودة فى البورصة، والتى تحقق عائداً أعلى من البنوك، ومضمونة وليس بها مخاطرة.





ويضيف الدسوقى أن على المواطنين الذين لديهم فرصة الاستثمار بأنفسهم العمل على مشروعات أو يدخلون فى شركات مساهمة، لأن جزءاً أساسياً من هدف السياسة النقدية للبنك المركزى هو زيادة استثمارات المجتمع.





ويرى أن طرح تمويل مشروعات قومية بأموال المصريين بدلاً من استغلالها من جانب «المستريحين» ليس مناسباً خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الحكومة فى الإيرادات وعجز الموازنة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.





وينصح الدكتور مصطفى بدرة - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، باللجوء للاستثمار فى البورصة للمواطنين الذين يفضلون المخاطرة، ويمكن الاتجاه إلى شراء الذهب.



