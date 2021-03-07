أمن القليوبية ينفي صحة فيديو استدراج الأطفال والتعدي جنسيا عليهم في شبرا

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، عدم حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن استدراج شاب للأطفال من الجنسين والتعدي جنسيًا عليهم بمداخل العمارات، بمنطقة إسكو التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة، مشيرا أن هذا الفيديو غير صحيح.



وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن وقائع الفيديو غير صحيحة، ولم يتم تحرير أي محاضر بقسم ثان شبرا الخيمة، ولا صحة تماما لهذا الفيديو، ولما يتردد فيه من جرائم، منوهًا بأن ضباط أمن القليوبية يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وحمايتهم.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك قد تداولوا على صفحات مدينة شبرا الخيمة، ومحافظة القليوبية فيديو يظهر فيه شاب سيتدرج الأطفال، ويقوم أحد الأشخاص بتنبيه الأهالي منه لأنه يقوم باستدراج الأطفال لمداخل العمارات ويتعدى جنسيًا عليهم.