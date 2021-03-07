Advertisements

أمن القليوبية ينفي صحة فيديو استدراج الأطفال والتعدي جنسيا عليهم في شبرا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، عدم حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن استدراج شاب للأطفال من الجنسين والتعدي جنسيًا عليهم بمداخل العمارات، بمنطقة إسكو التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة، مشيرا أن هذا الفيديو غير صحيح.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن وقائع الفيديو غير صحيحة، ولم يتم تحرير أي محاضر بقسم ثان شبرا الخيمة، ولا صحة تماما لهذا الفيديو، ولما يتردد فيه من جرائم، منوهًا بأن ضباط أمن القليوبية يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وحمايتهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك قد تداولوا على صفحات مدينة شبرا الخيمة، ومحافظة القليوبية فيديو يظهر فيه شاب سيتدرج الأطفال، ويقوم أحد الأشخاص بتنبيه الأهالي منه لأنه يقوم باستدراج الأطفال لمداخل العمارات ويتعدى جنسيًا عليهم.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة الا ربع

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا