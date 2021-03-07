Advertisements

الطالع الفلكى الأحد 7/3/2021..أسْرَار الطَّبِيعَة!

الأحد 07/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
Advertisements


*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من  12 فبراير - 14 مارس.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.

اليوم 28 أمشير قبطى ، 7 آذار رُومى ، 23 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -الطّبيعة لو رَوّضْتّها تِخدِمَكْ ،تِسِيبْهَا دَايْرَة على حَلّ شعرها تِهِدّك.(سيّد عبد الكريم من فيلم المُهاجر-19945)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

**اليوم يُوافق 
ذكرى ميلاد الفنانة المُعتزلة حنان ترك وقرينتها الفلكيّة الفنانة الأمريكية راشيل ويز بطلة فيلم المومياء وكلا النجمتيْن جسّدتا دورالفتاة المصرية فى مصر القديمة ، إحتفالاً بهما فهذه هى الأسماء المُساوية للقيِم الحسابيّة لإسم حنان حسن محمّد عبد الكريم  وراشيل حنّا جورج ويز مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتعبّر عن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

*الفنانة راشيل ويز
ملكة النجمة الفضيّة)،(كتاب عن الجَانّ) ،(جادّة للغاية) ،(السحر فى العصر الحديث)،(أفلام رعب)،(بستان الزيتون)،(ملكة من الزّهرة)،(موجة نكد شديدة)،
.(أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب القطّة)،(الزهرة إقتران المريخ)

*الفنانة المُعتزلة حنان ترك
(السيطرة على الغضب)،(سَخَاء وكَرَم)،(إمرأة رقيقة وعنيفة معاً)،(عسل النحلة الملكة)،(لها رَشَاقَة البَجْعَة)،(أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب/مُشَاكَسَات القطة).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.

برج الثور: توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أو الرفض يضمن سير العلاقة فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً من الضغائن بمشيئة الله تعَالى.

برج الجوزاء: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.

برج السّرطان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَطْ.

برج الأسد: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.

برج العذراء: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.

برج الميزان: إن شعرت بإحساس من الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً من مظهره، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام ،والأيام كفيلة بإثبات شعورك.

برج العقرب: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج القوس: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.

برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.

برج الدّلو: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج الحوت: ما يعتبره الآخرون مشاكل ومطبات تعتبره فطورك اليومى فهو بمثابة تراكم لخبراتك ، هكذا ينظر لك بقيّة الأبراج ، حاذق ومُتمكّن.

أخبار تهمك

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة الا ربع

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا