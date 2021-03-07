الطالع الفلكى الأحد 7/3/2021..أسْرَار الطَّبِيعَة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 28 أمشير قبطى ، 7 آذار رُومى ، 23 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الطّبيعة لو رَوّضْتّها تِخدِمَكْ ،تِسِيبْهَا دَايْرَة على حَلّ شعرها تِهِدّك.(سيّد عبد الكريم من فيلم المُهاجر-19945)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة المُعتزلة حنان ترك وقرينتها الفلكيّة الفنانة الأمريكية راشيل ويز بطلة فيلم المومياء وكلا النجمتيْن جسّدتا دورالفتاة المصرية فى مصر القديمة ، إحتفالاً بهما فهذه هى الأسماء المُساوية للقيِم الحسابيّة لإسم حنان حسن محمّد عبد الكريم وراشيل حنّا جورج ويز مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتعبّر عن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





*الفنانة راشيل ويز

ملكة النجمة الفضيّة)،(كتاب عن الجَانّ) ،(جادّة للغاية) ،(السحر فى العصر الحديث)،(أفلام رعب)،(بستان الزيتون)،(ملكة من الزّهرة)،(موجة نكد شديدة)،

.(أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب القطّة)،(الزهرة إقتران المريخ)





*الفنانة المُعتزلة حنان ترك

(السيطرة على الغضب)،(سَخَاء وكَرَم)،(إمرأة رقيقة وعنيفة معاً)،(عسل النحلة الملكة)،(لها رَشَاقَة البَجْعَة)،(أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب/مُشَاكَسَات القطة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الثور: توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أو الرفض يضمن سير العلاقة فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً من الضغائن بمشيئة الله تعَالى.





برج الجوزاء: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج السّرطان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَطْ.





برج الأسد: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج العذراء: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الميزان: إن شعرت بإحساس من الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً من مظهره، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام ،والأيام كفيلة بإثبات شعورك.





برج العقرب: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الحوت: ما يعتبره الآخرون مشاكل ومطبات تعتبره فطورك اليومى فهو بمثابة تراكم لخبراتك ، هكذا ينظر لك بقيّة الأبراج ، حاذق ومُتمكّن.



