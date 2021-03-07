رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في معاهد الشروق.. وطلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان المواد الثقافية



تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الإعدادية والثاني الثانوي (الأدبي العلمي العلوم الإسلامية) في معاهد الشروق بمنطقة القاهرة الأزهرية، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرىة امتحان المواد الثقافية.



و يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى الفلسفة المواطنة) ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء الكيمياء الأحياء المواطنة)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى الإحصاء المواطنة الاجتماع).



وخلال جولته اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

