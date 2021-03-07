Advertisements

عشاق صلاح يترقبون.. موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:36 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يرغب فيه الريدز فى تحقيق الثلاث نقاط ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وكان ليفربول سقط أمام تشيلسي اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد ليظل الفريق فى موسمه السئ والنتائج الغير جيدة.

وتقام مباراة ليفربول وفولهام فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرًا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويذكر أن ليفربول فى المركز السابع برصيد 43 نقطة بينما فولهام فى المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول رياضة السعودية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة الا ربع

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعة و 13 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا