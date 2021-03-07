عشاق صلاح يترقبون.. موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يرغب فيه الريدز فى تحقيق الثلاث نقاط ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.





وكان ليفربول سقط أمام تشيلسي اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد ليظل الفريق فى موسمه السئ والنتائج الغير جيدة.





وتقام مباراة ليفربول وفولهام فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرًا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





ويذكر أن ليفربول فى المركز السابع برصيد 43 نقطة بينما فولهام فى المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.



