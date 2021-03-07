محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بمدن طوخ وشبين القناطر

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة بمراكز مدينة طوخ وشبين القناطر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها حيث أكد المحافظ أن الهدف من مشروع تبطين الترع وتغطية المجاري المائية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وحمايتها من الإهدار، إضافة إلى حماية الأراضي.



ووجه المحافظ، المزارعين والمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الرى.



وأشار محافظ القليوبية، أنه سيتم تبطين 550 كيلو متر طولي في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف في المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية، وجاري حصر كافة الترع التي تحتاج إلى تأهيل وجاري تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.





وأضاف المحافظ، أن مشروع تبطين الترع له مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.



وخلال الجولة كلف المحافظ، رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعية المواطنين للحفاظ على الترع بعد تبطينها، وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير حاضر مخالفة لاي مواطن يلقي بالقمامة بالمجاري المائية.



وبدأ المحافظ الجولة بمدينة طوخ حيث تفقد ترعة تأهيل ترعة السبيل بكفر الجمال بطوخ باعتماد مالي 4.9 مليون جنيه بطول 2.080 كم وتبلغ نسبه التنفيذ 81.9%، كما تفقد المحافظ أيضا ترعة البرشومية بقرية برشوم بطوخ باعتماد مالي 48.8 مليون جنيه بطول 12.2ركم بنسبة تنفيذ 7.5%.



وفي مدينة شبين القناطر تفقد المحافظ ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليلي بقرية الأحراز شبين القناطر باعتماد مالي 16.8 مليون جنيه بطول 4.540 كم بنسبة تنفيذ 21%، كما تفقد المحافظ أيضا ترعة الجنابية اليسري للبحر الخليلي بقرية الاحراز شبين القناطر باعتماد مالي 19.2 مليون جنيه بطول 4.665كم بنسبة تنفيذ 13%، كما تفقد المحافظ ايضا ترعة ام الفئران وفروعها بقرية القشيش بشبين القناطر باعتماد مالي 48.2 مليون جنيه بطول 12.230كم بنسبة تنفيذ 54%.