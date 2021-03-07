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163 مليون دولار صادرات الحلى والأحجار الكريمة خلال يناير الماضي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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أكدت تقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحرراريات تراجع صادرات قطاع مواد البناء خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار. 
 
وبلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته 31 مليون دولار، والأسمنت 18 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته 17 مليون دولار، والأدوات الصحية 13 مليون دولار، بالإضافة إلى السيراميك 3 مليون دولار، والمواد العازلة 3 ملايين دولار.  
 
وفى حصر لأعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته احتلت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107 ملايين دولار وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذى  بلغ 219 مليون دولار. 
 
وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط.
 
وقال التقرير، إن السعودية احتلت المرتبة الخامسة من قائمة أعلى الدول تصديرا وحققت قيمة تصديرية بلغت 24 مليون دولار بنمو 7%، ويليها أسبانيا فى المرتبة السادسة بقيمة 21 مليون دولار ونمو نسبته 48%، ويليها السودان 16 مليون دولار ونمو بلغ 87%، والبرازيل 16 مليون دولار ونمو 1839% بعد أن كانت 1 دولار فقط فى يناير 2020.
 
كما جاءت تركيا فى المرتبة التاسعة بقيمة 16مليون دولار ونمو 27%، واحتلت ليبيا المرتبة العاشرة بنحو 14مليون دولار ونمو 2%. 

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