الخارجية تعرب عن قلقها بتعثر المفاوضات.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

شهد ملف أزمة سد النهضة في الأيام الاخيرة عدة مستجدات هامة، ومنها دعم مصر المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط، للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:



دعم قرار السودان لتشكيل رباعية دولية:



أكدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مصر دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط، في إطار تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان.



التنسيق الدائم بين مصر والسودان:



وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم التوافق بين الجانبين، على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.



رفض أي إجراءات أحادية:



شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.



الملء الثاني يلحق بإضرار جسيمة بمصر والسودان:



وقال الرئيس السيسي، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.



وزير الخارجية يعرب عن قلقه ازاء تعثر مفاوضات سد النهضة:



وأكد السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق ازاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الافريقي.



إثيوبيا تسعي لاستئناف التفاوض:



وأشار وزير الرى الإثيوبي، سيشلى بيكلي، الي أن بلاده تسعى لاستئناف التفاوض مع مصر السودان، موضحًا أن أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.



