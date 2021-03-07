تسجيل 10595 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 10595 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11022 إصابة في اليوم السابق)، ليعود بذلك مؤشر الحالات الجديدة إلى المستوى الذي تم تسجيله في الثاني والثالث من مارس الجاري (عندما تم رصد 10565 و10535 إصابة على التوالي) وهو الأدنى منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1534 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (968 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.6% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 368 حالة وفاة (مقابل 441 وفاة أمس)، فيما تماثل 11576 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ أربعة ملايين و322776 إصابة مؤكدة، منها 89094 حالة وفاة، و321758 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و911924 حالة شفاء.