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الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر

الأحد 07/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد أن القوافل العلاجية التى انطلقت من منتصف الأسبوع الماضى بقرى جنوب البحر الأحمر، ضمن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أجرت الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا لقرابة 650 مواطنا بمدينة حلايب وقرى أبرق والخير ومرسى حميرة بالشلاتين.


من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القافلة العلاجية التى وصلت لقرية أبرق شمال الشلاتين قامت بالكشف الطبى وصرف العلاج لـ 98 مواطنا من سكان قرية أبرق والخير المجاورة لها، ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة التى استهدفت منطقة أبرق قامت بإجراء فحص معملى لـ 31 مواطنا، وكشف مبكر على الأمراض المزمنة لـ 29 شخصا، وصرف العلاج لهم مجانا، وفى مدينة حلايب تم الكشف لمدة يومين على 450 مواطنا، وإجراء فحص معملى لـ 78 شخصا، و16 فحص آشعة، و65 مواطنا كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضح أن فى قرية مرسى حميرة جنوب البحر الأحمر تم الكشف على 83 مواطن وصرف العلاج لهم مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم اجراء فحص معملى ل 23 مواطن، والكشف المبكر عن الامراض المزمنة ل 32 مواطن.
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر
الكشف على 650 مواطناً مجاناً جنوب البحر الأحمر

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