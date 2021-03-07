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بعد مصطفى قمر يوجه رسالة دعم لنجله بعد مشاركته معه في مسلسله "فارس بلا جواز"

الأحد 07/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان مصطفى قمر على دعم ابنه الفنان تيام، عقب مشاركته معه في مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مصطفى قمر صورة جديدة له برفقة نجله تيام، وعلق عليها قائلاً:" مفاجأة، تيموووووووو منور في فارس بلا جواز من ضيوف المسلسل، حبيبي ياتيمو الحلقتين بتوعك عسل، استنوه في رمضان بإذن الله".

مسلسل"فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من إنتاج شركة وان تياترو فيلم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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