Advertisements

ضبط صاحب مركز لاتهامه في تعبئة العطور مجهولة المصدر

الأحد 07/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مركز لتعبئة العطور - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى).. لإدارته المركز "بدون ترخيص"، وإستغلاله فى تعبئة العطور مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المركز على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" -   260  لتر كحول-  65 عبوة زيوت عطرية - 3500  ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850  عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ 42 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعة و 10 دقيقة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا