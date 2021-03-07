Advertisements

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا حول إنجازات الفريق البحثي لمكافحة فيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


د.الخشت: الفريق البحثي أجري تتبعا لـ 222 من الچينومات غير المتكررة لكوفيد 19 وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية


تتبع القاهرة للچينومات غير المتكررة هو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا علي مستوي المؤسسات البحثية المصرية

د.الخشت: علماء الجامعة ساهموا بـ 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة دولياٍ و22.5% من الدراسات السريرية المسجلة



استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثي لمكافحة ڤيروس كورونا المستجد والذي شكّله رئيس الجامعة في وقت مبكر من العام الماضي، لمتابعة كافة الدراسات العالمية حول كوفيد 19، بالإضافة إلي العمل علي الابحاث العلمية المنشورة دوليًا، في إطار دور علماء الجامعة لمواجهة الجائحة وتتبع التسلسل الجيني للفيروس.
وقال الدكتور الخشت، أن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا حتى مارس ٢٠٢١ وصل 219 بحثا علميا بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا، مشيرا إلي أن تتبع الڤيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية قام علماء جامعة القاهرة بتتبع عدد 222 من الچينومات غير المتكررة وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا علي مستوي المؤسسات البحثية المصرية حيث أجرت كافة المؤسسات نحو 165 من الجينومات.
وأضاف الدكتور الخشت، أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وصل 40 دراسة وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدراسات السريرية، من بينه 10 دراسات تمت تنفيذها، مشيرا إلي أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.

وأكد الدكتور الخشت، علي أن خطة جامعة القاهرة في مواجهة الجائحة تركزت علي أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، موضحا إن جامعة القاهرة اليوم بكافة كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) أكثر جاهزية للتعامل مع أي زيادة تطرأ في عدد الحالات.

وأعلن الدكتور الخشت، إن الجامعة انتهت من المرحلة الأولى من معمل الأمان الحيوي بكليّة الصيدلة حيث تم تأسيس معمل كامل في كليّة الصيدلة بالاستعانة بمركز التميّز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرا إلي أن المعمل أصبح حاليًا مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والڤيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوي من أحدث طراز.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ 43 دقيقة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا