غدًا.. محمد جمعة ضيف برنامج "أمين وشركاه"





يحل الفنان محمد جمعة ضيفا على الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، غدا الاثنين، على قناة ON.



تشهد الحلقة مواقف تمثيلية كوميدية بين أمين وجمعة، حيث يناقش البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، فضلا عن تقديم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يتناولها.



تذاع الحلقة يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.



https://www.facebook.com/aminwshorakah/videos/2648842565406689/