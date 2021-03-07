العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب منذ حوالي 7 ساعات عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب منذ حوالي 13 ساعة ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي منذ حوالي 16 ساعة نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني منذ حوالي 4 ساعات ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا منذ ساعة اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب منذ حوالي 12 ساعة ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت منذ ساعة الا ربع عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر منذ حوالي 9 ساعات عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي منذ ساعة و 23 دقيقة موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا منذ أقل من ساعتين صدمة جديدة لمحمود كهربا منذ حوالي 6 ساعات عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي منذ حوالي 16 ساعة حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح منذ حوالي 6 ساعات ميدو يكشف عن أزمة الزمالك منذ حوالي 4 ساعات Advertisements