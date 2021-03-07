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ننشر أسماء المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعة شهر مارس من خلال لينك وزارة القوى العاملة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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ننشر أسماء المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعة شهر مارس من خلال لينك وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2021 ، ينال محرك جوجل عمليات بحث متكرره من قبل المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة مما ترتب عليه ان تعلن وزارة القوي العاملة الموعد الرسمي لاستلام المنحة الشهريه حيث تعد هذة الدفعه السادسه والاخيره والتي ستبدأ استلامها ابتداءا من صباح الغد الموافق الاحد السابع من شهر مارس ، وتجدر الاشارة ان الموقع الالكتروني متاح للاستعلام عن اي تفاصيل تخص المنحة المقدمة من جانب رئاسة الجمهورية لدعم العمال الذي فقدوا اعمالهم بسبب تداعيات وباء كورونا .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
تحاول الحكومه المصرية ان تقدم ما في وسعها من مساعدات الي المواطن وذلك لاعانتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التي ازدادت سوءا خلال هذه الايام مع تفاقم تداعيات وباء كورونا الذي ادي الي توقف الكثير من الانشطة التجاريه مما تسبب في قطع ارزاق الكثير من العمال الذي لا يملكون مصدر رزق ثابت او اخر غير قوت يومهم ، وتجدرالاشارة الي ان الحكومه قد وفرت دفعتبن من منحة العمالة الغير منتظمة حيث تسلم حوالي اتنين مليون مواطن اعانات شهريه تقدر بخمسمائة جنيه باجمالي مبلغ الف وخمسمائة جنيه لكل دفعه .

الاستعلام عن المنحة الرئاسية بالرقم القومي
اتاحت وزارة القوي العامله موقعها من اجل التعرف علي الموعد الرسمي لصرف الدفعه السادسه وذلك من خلال
الاستعلام باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد وفق للخطوات الاتيه :

- تسجيل الدخول عبر موقع القوي العامله .
- الضغط علي ايكونة منحة العماله الغير منتظمة .
- تسجيل الاسم والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام .

ننشر أسماء المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعة شهر مارس من خلال لينك وزارة القوى العاملة


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