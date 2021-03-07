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'الصحفيين' تتضامن مع زميل الإسكندرية وتطالب الصحة بالتحقيق
الأحد 07/مارس/2021 - 12:00 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي عضو الجمعية العمومية، في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية، ومنعه من ممارسة عملة والاستيلاء على هاتفة المحمول، عقب زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمركز يوم الخميس الماضي.
وطالب مجلس النقابة، في بيان له، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سرعة التحقيق في تلك الواقعة،ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.
وشدد مجلس النقابة، على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل، والذي يؤكد عليه مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات، وخصوصًا وزارة الصحة، بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.
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