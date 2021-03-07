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ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الأحد 07/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، من فقد خدمات لاعبه خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي، بالدوري العام.

وباتت فرصة مشاركة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، ضعيفة جدًا في اللحاق بمواجهة الدراويش بالرغم من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويرفض الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة بسبب عدم إكتمال شفائه، وعدم التسرع في عودته لعدم تفاقم إصابته.

ويعاني معلول من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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فيتا تعادل الاهلي

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