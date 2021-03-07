"غاز مصر"أرباح تتهاوى ومخالفات في صرف بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه رصد أثناء مراجعته للقوائم المالية لشرك غاز مصر عن العام الماضي 2020، وصول رصيد العملاء إلى نحو 1.3 مليار جنيه، منهم 156 مليون جنيه مديونية مر عليها أكثر من عام ولم تحصل بعد.

وأضاف الجهاز في بيانا رسمي له، أن تم عمل اضمحلال بقيمة 30 مليون جنيه عن الأموال التى مر عليها أكثر من عام ولم تحصل، ولكن لابد من إعادة دراسة الاضمحلال من جديد للمديونية الغير محصلة، والعمل على تحصيلها لما سيكون لها أثر على سيولة الشركة، مشيرا إلى أن معظم تلك المدينة على شركات قطاع البترول.

من جانبها أكدت الشركة أنها ستبذل مزيد من الجهد لتحصيل المديونيات وسيراعي تدعيم المخصص.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات ايضا أن شركة خصصت مبلغ 126 مليون جنيه للضرائب المتنازع عليها مع مصالح الضرائب، رغم أنه بلغت المطالبات فروق فحص ضريبة كسب العمل عن السنوات 2010 إلى 2015، نحو 445 مليون جنيه، بالأضافة إلى أنه بلغت مطالبات فروق فحص ضريبة الدمغة 51 مليون جنيه عن 2006 وحتى 2014، مؤكدة أنه لم يتم فحص ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة عن سنوات 2015 وحتى 2019.

وأضاف الجهاز، أنه رغم تضمن حساب ارصدة مدينة لدي مصلحة الضرائب للشركة بلغت نحو 128 مليون جنيه بموجب اخطار من مصلحة الضرائب في عام 2018، إلا أن الشركة لم تقوم بالاستفادة من تلك الارصدة في سداد مستحقات ضريبية أخرى عليها.

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا، مخالفة الشركة للمادة 3 من قانون رقم 85 لسنة 1983، حيث استمرت في صرف بدلات الحضور لا عضاء مجلس الإدارة بصفته وليس لجهات التمثيل، وردت الشركة على أنها ستراعي هذا الأمر بعد ذلك.

وهوت صافي أرباح شركة " غاز مصر" بنهاية 2020 إلى 84 مليون جنيه مقابل 164 مليون جنيه عن العام 2019، ورغم التراجع القوي في الأرباح إلا أن الشركة قررت توزيع أرباح على على مجلس الإدارة بقيمة 500 ألف جنيه، بقيمة 78 مليون جنيه للمساهمين ليصل نصيب السهم الواحد 1.6 جنيه بدلا من 2.2 جنيه العام الماضي.