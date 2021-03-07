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الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففي مديرية أمن مطروح، تمضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر- عدد من الأقراص المخدرة- هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن القاهرة، تمضبط (كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض- ميزان- هاتف محمول –
مبلغ مالى) (بحوزة أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الغربية، تمضبط (عدد 21 طربة من مخدر الحشيش– سلاح أبيض- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن القليوبية، تمضبط (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- هاتفى محمول– مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الشرقية، تمضبط (كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة
(أحد الأشخاص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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