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أول لقاء بين أم و ابنها بعد ١٣ سنة و بكاء و تأثر عمرو الليثى على الهواء ترند رقم 5 على يوتيوب

الأحد 07/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حققت فقرة الحاجة هانم و عودة ابنها لها بعد ١٣ سنة و الظلم الذى تعرضت له من زوجها و بكاء الاعلامى دكتور عمرو الليثى على الهواء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية " تريند " حيث تحتل حتى الان المركز الخامس لاكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب ، وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر موقع الفيديوهات العالمي" يوتيوب " ، كما حققت الحلقة مشاهدات عالية جدا عبر شاشة الحياة .

وتعاطف الملايين مع تلك القصة الانسانية والمشاهد المؤثرة لعودة الابن الي امه بعد غياب لسنوات طويلة .

واستضاف الاعلامي د. عمرو الليثي الحاجة هانم " الام" و ابنها محمد الذى استقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.

وقالت هانم، إن زوجها طلقها وخطف أطفالها منها وظلت وحيدة فى منزلها ثم عاشت فى أحد المساجد لفترة، مؤكدة أن لديها 3 أبناء، لافتة إلى أن فريق إنقاذ «معا» قام بتأهيلها صحيا واجتماعيا ووفر لها مسكنا.

وأكدت هانم أنها لم تفعل أى شيء لزوجها والذى تسبب لها بصدمة عصبية، لافتة إلى أنها تتعرف على أولادها إذا شاهدتهم على الرغم من مرور 13 عاما على غيابهم.

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة الحياة

https://www.youtube.com/watch?v=HW9Zeo9XSzo

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