جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو





في ظل الجهود المستمرة لجامعة حلوان لتنمية المجتمع المحيط بالجامعة تم افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تقام تحت رعاية ا.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وا.د حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.



يأتي إفتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.



أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى أن هذه الأنشطة المجتمعية تأتي للتأكيد على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات متنوعة ومختلفة مثل التنوع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لمتطلبات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها.



كما أشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن دور الجامعة هوا إحداث التنمية المتكاملة والمستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.



أوضحت ا.د سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إن المشروع التنموى المتكامل بكفر العلو نموذجا لبناء وتنمية كيان الفرد والأسرة والمجتمع لاحداث التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، حيث أن المستهدف الرئيسى للتنمية هو الإنسان.



تدعم وحدة ريادة الأعمال تحقيق أهداف معلنة للمواطنين

الغرض منها تدريب الشباب على الصناعات الصغيرة، والمشروعات المختلفة في إطار التمكين الاقتصادي وفقا لرؤية مصر2030، هذا ويشرف علي العمل بوحدة ريادة الأعمال ا.د وليد شعبان مصطفى مدير الوحدة، وا. د خالد عابد ود روضة حمزة من كلية الاقتصاد المنزلي.



تم افتتاح ورشة للحرف اليدوية والمشغولات الحرفية شاركت فيها كلية الفنون التطبيقية تحت إشراف ا.د داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د نشوى مصطفى من قسم الملابس الجاهزة، وتم التدريب خلال الورشة على عمل مشغولات يدويه للسيدات بكفر العلو وفقًا لاحتياجاتهم.



كما تم افتتاح ورشة الدعم الأسرى والاجتماعي والنفسي للمرأة والطفل بمشاركة ا.د منال خيرى من كلية التربية وذلك

من خلال برنامج التدريب مودة.



يذكر أن هذه البرامج التنموية تعد من مخرجات ضمن مشروع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشروع التنموى المتكامل لكفر العلو بحلوان الذى أعده مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تنفيذا للائحته في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأكثر احتياجا