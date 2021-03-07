Advertisements

جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو

الأحد 07/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


في ظل الجهود المستمرة لجامعة حلوان لتنمية المجتمع المحيط بالجامعة تم افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تقام تحت رعاية ا.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وا.د حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

يأتي إفتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.

أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى أن هذه الأنشطة المجتمعية تأتي للتأكيد على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات متنوعة ومختلفة مثل التنوع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لمتطلبات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها.

كما أشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن دور الجامعة هوا إحداث التنمية المتكاملة والمستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر  للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.

أوضحت ا.د سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إن المشروع التنموى المتكامل بكفر العلو نموذجا  لبناء وتنمية كيان الفرد والأسرة والمجتمع  لاحداث التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، حيث أن المستهدف الرئيسى للتنمية هو الإنسان.

تدعم وحدة ريادة الأعمال تحقيق أهداف معلنة للمواطنين
الغرض منها تدريب الشباب على الصناعات الصغيرة، والمشروعات المختلفة في إطار التمكين الاقتصادي وفقا لرؤية مصر2030، هذا ويشرف علي العمل بوحدة ريادة الأعمال ا.د وليد شعبان مصطفى مدير الوحدة، وا. د خالد عابد ود روضة حمزة من كلية الاقتصاد المنزلي.

تم افتتاح ورشة للحرف اليدوية والمشغولات الحرفية شاركت فيها كلية الفنون التطبيقية تحت إشراف ا.د داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د نشوى مصطفى من قسم الملابس الجاهزة، وتم التدريب خلال الورشة على عمل مشغولات يدويه للسيدات بكفر العلو وفقًا لاحتياجاتهم.

كما تم افتتاح ورشة الدعم الأسرى والاجتماعي والنفسي للمرأة والطفل بمشاركة ا.د منال خيرى من كلية التربية وذلك
  من خلال برنامج التدريب مودة.

يذكر أن هذه البرامج التنموية تعد من مخرجات ضمن مشروع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشروع التنموى المتكامل لكفر العلو بحلوان الذى أعده مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تنفيذا للائحته في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأكثر احتياجا
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو

أخبار تهمك

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ 12 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا