حصاد وأرقام طنطا والزرقا قبل مباراة الدور الثاني بالقسم الثاني



- يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 12 نقطة خيث لعب 15 مباراة في الدور الأول حقق خلالهم فوزين، و6 تعادلات وتلقى 7 هزائم، وأحرز الفريق 8 أهداف وعليه 12 هدف،



- يتواجد الزرقا بالمركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، من 15 مباراة حقق خلالهم 3 إنتصارات و4 تعادلات وتلقى 8 هزائم، وأحرز الفريق 6 أهداف وإستقبل 18 هدف. .



وكان طنطا قد فاز مؤخراً على الزرقا في لقاء الدور الأول الذي أقيم قبل أربعة أيام بهدفين دون مقابل وذلك في المواجهة التي كانت مؤجلة من الجولة الأولى .



ترتيب المجموعة القاهرة



1- بورتو 29 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- الترسانة 27 نقطة

4- كوكاكولا 26 نقطة

5- المريخ 23 نقطة

6- منتخب السويس 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- زد افى سي 20 نقطة

9- النصر 19 نقطة

10- النجوم 19 نقطة

11- ج شبين 19 نقطة

12- السكة الحديد 18 نقطة

13- سرس الليان 18 نقطة

14- بتروجت 16 نقطة

15- الزرقا 13 نقطة

16- طنطا 12 نقطة



تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الأحد مباارة فريقا طنطا والزرقا بختام لقاءات الأسبوع الأول للدور الثاني من المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام وحصاد الفريقان قبل اللقاء المرتقب في صراع المنافسة من أجل البقاء .