ضبط 1286 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تمضبط (1268) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-، تم ضبط (6،17 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



وضبط (1،45طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة) بمحافظة الشرقية.



وضبط ( 2 طن "مكرونة") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة قنا.



وضبط ("17136 قطعة شيكولاتة– 1230 عبوة أوزان مختلفة-1،423 طن معبأ داخل عبوات" مكملات غذائية مدون عليها علامات تجارية وهمية مسجلة، ومحظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" منتج نهائى - 1،895 طن "لوز- بندق- جوز هند- عسل جلوكوز- كاكاو- صويا بروتين- لبن بودرة" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 2 ماكينة وخط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



وضبط (4 طن "سكر تموينى" بها نقص بالأوزان بمقدار 340 كيلو جرام فى إجمالى الكمية) تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات والبدالين التموينيين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مركز تعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى شركات تجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم) بمحافظة سوهاج.



وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى- بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (2،5 طن "سكر- 8040 عبوة زيت تموينى" مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء).



وضبط (مالك محل بدال تموينى- بمحافظة الشرقية).. وبحوزته (2 طن "سكر- 1611 عبوة زيت تموينى" مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء).



وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (10،382،811 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.



وضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة بالبحيرة) لإستيلائها على مبلغ مالى قدره (991،390 جنيه) من فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



وضبط (105000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" منتج نهائى - تحت التجهيز وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 500 كيلو جرام "أقمشة غير منسوجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"- 7 ماكينات خط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



وضبط (25 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة كفرالشيخ.



وضبط (94) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (17995) عبوة "سجائر") لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



