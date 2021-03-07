تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

تشهد مدينة البحر الأحمر، اليوم الأحد 7-3-2021 حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومشمس دافئ على معظم الانحاء.





ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021، موضحة أنَّ الطقس نهارًا سيكون طقس دافئا على القاهرة والوجه البحري، إضافة لتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح ستكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية مع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة



ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا، ويكون طقس دافئ على شمال سيناء وتكون الرياح معتدلة ويكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة.



أما عن حالة الطقس ليلا



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشورها عبر الحساب الرسمي على "فيس بوك"، أنَّ الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري ويكون الطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية وبارد على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون الطقس باردًا على جنوب سيناء ويكون الطقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة



وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد 7 مارس 2021، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها ستكون كالآتي:



القاهرة العظمى 24 والصغرى 11.



الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.



مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 9.



سيوة العظمى 24 والصغرى 8.



بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15.



دمياط العظمى 20 والصغرى 15.



الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11.



السويس العظمى 23 والصغرى 125.



العريش العظمى 21 والصغرى 14.



طابا العظمى 25 والصغرى 15.



سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 5.



شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18.



الغردقة العظمى 28 والصغرى 13



الفيوم العظمى 24 والصغرى 11.



بني سويف العظمى 24 والصغرى 10.



المنيا العظمى 25 والصغرى 8.



أسيوط العظمى 26 والصغرى 8.



سوهاج العظمى 28 والصغرى 14.



قنا العظمى 30 والصغرى 13.



الاقصر العظمى 31 والصغرى 9.



أسوان العظمى 31 والصغرى 10.



الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 14