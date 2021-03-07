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أجهزة الأمن تكشف لغز التخلي عن طفل بالعجوزة.. التحريات" والدته رفضت تربيته"

الأحد 07/مارس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تخلي أحد الأشخاص عن نجله وتركه بمنطقة العجوزة لرفض والدته رعايته.


وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من إحدى السيدات بعثورها على طفل 6 سنوات، مقيم دمياط الجديدة، أعلى كوبرى أحمد عرابي بدائرة القسم، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه.



على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لطفل، وإيداعه بإحدى دورالرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم زوجة والد للطفل، مقيمة بدمياط،، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع فيس بوك، وأضافت أن والده سائق، مقيم بمحافظة دمياط قرر لها أنه ترك الطفل بمكان العثور عليه.



عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، من إستهداف وضبط والد الطفل، وبمواجهته إعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجه حاليًا) رعايته فإصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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