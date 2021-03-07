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التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة تصريحات مهمة بشأن أزمة سد النهضة، وجاء ذلك خلال مباحثات الرئيس، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وترصد "الغجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن سد النهضة:

دعم قرار السودان لتشكيل رباعية دولية:

أكدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مصر دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط، في إطار تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان.

 التنسيق الدائم بين مصر والسودان:

وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم التوافق بين الجانبين، على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

رفض أي إجراءات أحادية:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

الملء الثاني يلحق بإضرار جسيمة بمصر والسودان:

وقال الرئيس السيسي، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.

التوصل لإتفاق عادل قبل هذا الموعد:

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، 'أكدنا على أهمية العودة لمفاوضات جادة وفعالة للتوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل للتوصل لاتفاق عادل وملزم قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.".

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