ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم استثمارها

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية).. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.



بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال،

إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



