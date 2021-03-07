Advertisements

ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم استثمارها

الأحد 07/مارس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية،  في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية).. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال،
إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 23 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ 14 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا