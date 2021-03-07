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إسلام عنان: مصر تسعى لتوفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا هذا العام (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تستهدف توفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021، موضحا أن الدولة تسعى لتحييد المرض، وتقليل نسبة الوفاة بين الفرق الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 40 مركزا على مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا، محذرا من التوجه لأي مركز دون أن يكون محدد له موعد، لافتا إلى أنه لابد أن يحصل الشخص على التطعيم وهو سليم تماما، ولا يعاني من أعراض.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الإحصائيات تشير إلى أنه لو حصل 25% من المجتمع على لقاح كورونا، فأن نسبة الوفيات ستنخفض بنسبة 88%.

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