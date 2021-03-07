Advertisements

عالم أوبئة: الأجسام المضادة للقاحات كورونا تستمر 7 أشهر (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أبدى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، دهشته من الفئات التي تنكر وجود فيروس كورونا، قائلا: "مروا على أي مستشفى وشوفوا الحالات"، محذرا من التجمعات خلال شهر رمضان حتى لا نشهد زيادة في حالات الإصابة مرة أخرى.

وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه لابد من شرح مدى أمان اللقاح للمواطنين لطمأنتهم وتشجيعهم في الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن كل لقاحات كورونا الموجودة آمنة وفعالة، وتنشط الجهاز المناعي للإنسان.

وأوضح أن فاعلية معظم اللقاحات ضد الأعراض الحادة بنسبة تصل إلى 90%، منوها بأن الأجسام المضادة التي توفرها لقاحات كورونا تظل في جسم الإنسان 7 شهور بصورة مبدئية، ومتوقع أن تستمر من عام لعامين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا علم انتشار أوبئة أوبئة أستاذ اقتصاديات الصحة

أخبار تهمك

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ 14 دقيقة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 23 دقيقة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرزها دم البقر.. أغرب اللقاحات المستخدمة في علاج كورونا

"سبوتنيك في".. ما مدى فاعلية العقار الروسي لعلاج كورونا؟

أستاذ أوبئة عن التجارب السريرية بمصر: "الموضوع مطمئن" (فيديو)

"مخاطرة بسيطة لكن إيجابية".. وكيل الصحة بالإسكندرية تشارك في التجارب السريرية للقاح كوورنا

ينتج في ديسمبر المقبل.. 6 معلومات عن لقاح سبوتنيك-V ضد كورونا

"الصحة العالمية": المنظمة لم تعتمد حتى الآن أي لقاح لفيروس كورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا