عالم أوبئة: الأجسام المضادة للقاحات كورونا تستمر 7 أشهر (فيديو)

أبدى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، دهشته من الفئات التي تنكر وجود فيروس كورونا، قائلا: "مروا على أي مستشفى وشوفوا الحالات"، محذرا من التجمعات خلال شهر رمضان حتى لا نشهد زيادة في حالات الإصابة مرة أخرى.





وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه لابد من شرح مدى أمان اللقاح للمواطنين لطمأنتهم وتشجيعهم في الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن كل لقاحات كورونا الموجودة آمنة وفعالة، وتنشط الجهاز المناعي للإنسان.



