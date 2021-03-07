وكيل "حقوق النواب": مبادرة "حياة كريمة" خطوة جادة في مسيرة تطور ملف حقوق الإنسان

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما تحقق حتي الآن من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسى، ضمن مسيرة التطور الكبير الذي حدث في نظرة واهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتي يستفيد منها فئات عديدة ولا سيما المواطن البسيط وفئات محدودى الدخل وعديمي الدخل.





وأوضح "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات كما يحاول البعض قصرها في ذلك، بل تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة تشمل توفير سكن لائق وتقديم كافة الخدمات، وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسى.





وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة، مؤخرًا، ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، دليل على نجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبًا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط، لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.





وأكد "أبو العلا" أن كل يوم يمر، يزداد أثر المبادرة في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هناك فئات من المواطنين لم يكونوا ضمن اهتمامات الدولة قبل ٢٠١٣، وهم الذين بدأت بهم الدولة في مبادرتها، ليحصلوا على كافة حقوق الإنسان، ونجحت الدولة في ذلك، لاسيما الحق في السكن وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات التي تمثل طفرة حقيقية في حياة تلك الفئات، وكذلك ما توفره المبادرة من معاش وخدمات ورعاية اجتماعية للفئات التي تستحق، مشيدًا باعتماد المبادرة على قاعدة بيانات حقيقية وأسلوب علمي لتحقيق أهدافها.



