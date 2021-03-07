Advertisements

وكيل "حقوق النواب": مبادرة "حياة كريمة" خطوة جادة في مسيرة تطور ملف حقوق الإنسان

الأحد 07/مارس/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما تحقق حتي الآن من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسى، ضمن مسيرة التطور الكبير الذي حدث في نظرة واهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتي يستفيد منها فئات عديدة ولا سيما المواطن البسيط وفئات محدودى الدخل وعديمي الدخل.

وأوضح "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات كما يحاول البعض قصرها في ذلك، بل تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة تشمل توفير سكن لائق وتقديم كافة الخدمات، وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسى.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة، مؤخرًا، ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، دليل على نجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبًا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط، لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.

وأكد "أبو العلا" أن كل يوم يمر، يزداد أثر المبادرة في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هناك فئات من المواطنين لم يكونوا ضمن اهتمامات الدولة قبل ٢٠١٣، وهم الذين بدأت بهم الدولة في مبادرتها، ليحصلوا على كافة حقوق الإنسان، ونجحت الدولة في ذلك، لاسيما الحق في السكن وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات التي تمثل طفرة حقيقية في حياة تلك الفئات، وكذلك ما توفره المبادرة من معاش وخدمات ورعاية اجتماعية للفئات التي تستحق، مشيدًا باعتماد المبادرة على قاعدة بيانات حقيقية وأسلوب علمي لتحقيق أهدافها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تلك المبادرة كفيلة بمواجهة أي مزاعم يطلقها أعداء الوطن حول عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن وجود تلك المبادرة بالإضافة إلى محاور التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة في باقي القطاعات والمجالات، يؤكد أننا نسير في طريق بناء مصر الحديثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

11:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا