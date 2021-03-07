"حرام الفلوس تهدر".. الري توجه رسالة للمواطنين بسبب تبطين الترع (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يستهدف استعادة الوجه الحضاري للريف المصري، موضحا أن سير العمل بالمشروع ممتازة.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء سور سلكي حول الترع التي تم تبطينها لمنع إلقاء المخلفات بها، وحماية الأطفال من السقوط بها، مطالبا المواطنين بالحفاظ على نظافة الترع بعد تأهيلها.



