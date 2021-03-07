Advertisements

هدايا عيد الام 2021.. أفكار جديدة ومبتكرة قدميها لحماتك Happy Mother's Day 2021 (عيد ام سعيد)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:17 م
عيد الام 2021
عيد الام 2021
Advertisements

هدايا عيد الام 2021.. أفكار جديدة ومبتكرة قدميها لحماتك Happy Mother's Day 2021 (عيد ام سعيد) 

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم 2021، مناسبة تدخل السعادة في قلوب الكثير من الأمهات، حين تقدم إليهن الهدايا، ويحتار البعض في تقديم الهدايا عيد الأم، للحماة، سواء أم الزوج أو الزوجة، والتي أيضًا تدخل ضمن السيدات اللائي تقدمن إليهن الهدايا.

ونستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الهدايا المناسبة للحماة، بحسب ما ذكره موقع "جوود هاوس" المتخصص في شؤون الأسرة.

في عيد الام 2021 قدمي لحماتك هدية شخصية
ومن هدايا عيد الام 2021 المناسبة أيضًا تقديم ملابس المنزل أو الحقائب، الأشياء التي يمكن استخدامها بشكل شخصي، فهي أيضًا تعتبر من الهدايا المميزة.

مستحضرات العناية لهدايا عيد الام 2021
يمكن إهدائها أنواع من الكريمات ومستحضرات التقشير والتبييض والليفة الطبية.

المكياج يصلح لهدايا عيد الام 2021
إذ كانت من هواة المكياج، فيمكن تقديم أنواع من مستحضرات التجميل مثل الروج أو كريم الأساس، لكن يجب معرفة أيضًا الأنواع التي تحبها وتليق على بشرتها.

العطر المفضل هدية عيد الام 2021
إذا كانت حماتك تفضل نوع محدد من العطر معين، فيمكن إهدائها تقديمها زجاجة العطر المفضل إليه. 

جلسة مساج من أفضل هدايا عيد الام 2021
وأيضًا من الهدايا المميزة التي تفضلها السيدات، هي جلسات المساج، لذلك يمكن حجز إحدى الجلسات لحماتك، وبالتأكيد ستكون من الهدايا القيمة التي تجعلها تخرج منها بنفسية أفضل.

إيشاربات لهدايا عيد الام 2021
لو كانت سيدة محجبة، ولديها اهتمام خاص بالمظهر فإن إعطائها إشارب أو أكثر بألوان مميزة، وبذوق رفيع سيجعلها تشعر بالسعادة.

التحف المنزلية من هدايا عيد الام 2021
يمكن إهداء الحماة تحف خاصة تضعها في المنزل، ويمكن التأكد من الأشياء والإكسسوارات التي تحتاجها في المنزل، مثل سجادة يدوية أو مزهرية ستكون هدية رائعة لها.

المجوهرات من أفضل الهدايا في عيد الام 2021
سواء كان خاتمًا ذهبيًا أو فضيًا، لكن إذا كانت تحب المجوهرات فإن تقديم لها واحدا بالتأكيد ستحبها.

أدوات المطبخ لهدايا عيد الام 2021
لا تكف الأمهات والحموات عن الطبخ، أدوات المطبخ والطهي ستكون هدية عملية رائعة لها.

هدايا عيد الام 2021.. أفكار جديدة ومبتكرة قدميها لحماتك Happy Mother's Day 2021 (عيد ام سعيد) 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدايا عيد الام 2021 عيد الام 2021 عيد الام افكار مبتكرة لتقديم هدية لحماتك

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ربع ساعة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"لو محتار تقدم لها إيه".. أفكار مذهلة لهدايا العام الجديد

حسب الميزانية.. أفكار مختلفة لهدايا عيد الأم

بمناسبة عيد الأم.. هدايا تصلح لوالدتك تجنب تقديمها لـ''حماتك''

"كأس أحسن أم".. تعرف على أحدث هدايا عيد الأم هذا العام

Mother's Day | اعرف موعد الاحتفال به وأحدث افكار هدايا عيد الام واجمل عبارات التهنئة للأمهات 2020

أجمل رسائل عيد الأم 2020 أجمل صور عيد الأم Happy Mother Day

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا