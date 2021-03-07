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القومي للبحوث: شهر مارس يشهد 9 ظواهر فلكية (فيديو)
الأحد 07/مارس/2021 - 12:26 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شهر مارس يشهد 9 ظواهر فلكية، منوها بأن أبرز الظواهر الفلكية التي تميز هذا الشهر هى ظاهرة الاعتدال الربيعي.
وأشار "القاضي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 4 ظواهر فلكية رئيسية على مدار العام، موضحا أن الاعتدال الربيعي يكون فيه ساعات النهار مماثلة لساعات الليل.
وعن ظاهرة القمر الدودي، أوضح أنها ستحدث يوم 28 مارس بالتزامن مع اكتمال بدر شهر شعبان، حيث أنه مع دفء الأرض تظهر ديدان الأرض، ولهذا اطلق عليه الأمريكان القمر الدودي، نافيا ما يتردد بأنه سيظهر ديدان على القمر، حيث أن القمر جسم مظلم.
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