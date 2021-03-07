الليلة.. ابنة يوسف شعبان في ضيافة لميس الحديدي

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الليلة في برنامجها "كلمة أخيرة"، نجلة الفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الأولى، الأميرة فوزية، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON E".



وفي سياق آخر، رحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.





والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقي مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.