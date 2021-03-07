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الفلك: لن نشهد ظواهر نادرة في 2021.. وهناك أجسام تقترب من الأرض (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عام 2021 لن يظهر ظواهر فلكية نادرة، موضحا أنه سيكون هناك كسوف للقمر وخسوف للشمس ولكن لن يظهرا بالمنطقة العربية أو مصر.

وأشار "القاضي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك مجموعات رصد تجوب المحافظات لتسجيل الظواهر الفلكية المختلفة، لافتا إلى أن الباحثين بالمعهد جاهزين للرد على استفسارات المواطنين خاصة، وأن هناك شائعات يتم تداولها عن الظواهر الفلكية.

وأوضح أن بالفعل هناك أجسام تقترب من الأرض ولكن المسافة بين الأرض وهذه الأجسام أبعد من المسافة بين الأرض والقمر بثلاث أضعاف، ومن ثم فأن المسافة آمنة.

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