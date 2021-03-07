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النيابة تتسلم تحليل المخدرات الخاص بنجل شقيق رجل أعمال شهير

الأحد 07/مارس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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استلمت النيابة العامة صباح يوم الأحد، تحليل المخدرات الخاص بنجل شقيق رجل أعمال شهير، من الطب الشرعي والذى اثبت سلبية العينة، وعدم قيادته السيارة وقت الحادث تحت تأثير المخدرات، في واقعة اتهامه بدهس طفل بمنطقة قصر النيل.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق قد أمرت بإخلاء سبيله بضمان بطاقته الشخصية، على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، بالانتقال والفحص تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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