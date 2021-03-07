النيابة تتسلم تحليل المخدرات الخاص بنجل شقيق رجل أعمال شهير

استلمت النيابة العامة صباح يوم الأحد، تحليل المخدرات الخاص بنجل شقيق رجل أعمال شهير، من الطب الشرعي والذى اثبت سلبية العينة، وعدم قيادته السيارة وقت الحادث تحت تأثير المخدرات، في واقعة اتهامه بدهس طفل بمنطقة قصر النيل.





وكانت النيابة العامة في وقت سابق قد أمرت بإخلاء سبيله بضمان بطاقته الشخصية، على ذمة التحقيقات.



