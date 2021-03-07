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إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الإعلامي إبراهيم فايق، خلال زيارته لمصانع أبيس للسجاد اليدوي: إن مصر الخير حققت إنجازا حقيقيا للغارمات وأسر قرية أبيس، لتكون لديهم حرفة مهارية تسمى "صناعه النول" لإنتاج أفخم أنواع السجاد.

وأوضح "فايق" أن "(حملة خلاويص)، تختصر في كلمتين والبعض قد يتخيل أنها مثل اللعبه بسيطة"، مضيفا أن رغم بساطة الكلمتين إلا أن قيمتهما كبيرة وتهدف للإفراج عن 2000 غارمة قبل عيد الأم.

وأشار فايق إلى أن الهدف من الحملة الإفراج عن الأمهات اللاتي أصبحن غارمات بسبب تعثرهن في سداد الدين الذي يختلف من غارمة لأخرى وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.

وأشاد فايق بما رآه في مصنع أبيس، قائلا: هو أمر إعجازي ومصر الخير تبذل مجهود كبير لتحويل أسر القرى لكي تصبح أسر منتجه ولها دور فعال في مجتمعنا.

وأردف أن المصنع يعمل بيه جميع الأعمار وهناك أيضا أسر كامله، مشيرا إلى أن الكبار يعملون من أجل الإنتاج والصغار من أجل الحصول على حرفة بها مهارة تنفعهم في وقت إجازتهم.


إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)
إبراهيم فايق يزور مصانع أبيس للسجاد اليدوي ويروي قصة نجاح برنامج الغارمين (صور)

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