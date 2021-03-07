باكستان تسجل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الأحد، 39 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألف 205 حالات.

وسجل المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، 1780 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 590 ألف و508 حالات.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية، أنه مازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وكانت باكستان، أجرت حتى الآن 9 ملايين و212 ألفًا و480 اختبارًا للكشف عن الفيروس، من بينهم 38 ألفاً و887 في الساعات الـ24 الماضية.