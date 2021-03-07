ضياء السيد: الأهلي لديه خلل في الخط الهجومي وبواليا مكانه ليس القلعة الحمراء

انتقد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكداً أنه يوجد به خلل كبير، وأشار إلى أن والتر بواليا لا يجب أن يكون مهاجم الأهلي.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب استمرار للأداء الذي ظهر به الفريق خلال الأسبوعين الماضيين أمام سيمبا وطلائع الجيش".

وتابع، "عندما تصل لمرمى المنافس أكثر من 20 مرة ولا تتمكن من التسجيل فأنت تملك خلل في الخط الأمامي ويجب ألا تكابر في ذلك".

واستكمل، "بواليا مهاجم جيد، لكن ليس للنادي الأهلي، وأتفق مع قرار موسيماني بمعاقبة محمود كهربا ومنعه من حضور التدريبات والمباريات لمدة شهر".

واستكمل، "الأهلي يحتاج للتعاقد مع لاعب يمتلك أختام التهديف، وكان لديه أخطاء دفاعية سهلة، وأهدر 18 فرصة محققة أمام مرمى مما أدى لنهاية المباراة بهذه النتيجة".

واختتم، "الأهلي قادر على تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة في مجموعات أبطال إفريقيا، وقادر على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، والتأهل للدور التالي".