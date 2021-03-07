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نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السيد لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال الهجرة.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بمدير مكتب المنظمة، واستعرضت جهود وزارة الهجرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار "مبادرة مراكب النجاة"، وكذلك إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر جائحة فيروس كورونا في إطار مبادرة "نورت بلدك".

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الهجرة إلى البدء في وضع خطة عمل شاملة ومحددة بإطار زمني فيما يتعلق بالقضايا والمبادرات ذات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل ضمان استدامة العمل والتنسيق للخروج بنتائج أفضل ذات فعالية كبيرة، موضحة أنه من الضروري التعاون مع المنظمة في الإعداد والتجهيز لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مجال الهجرة، حيث إن القارة السمراء لها بُعد استراتيجي هام لمصر، لذلك لا بد من التعاون مع المنظمة بصدد عمل أبحاث عن متطلبات السوق الأفريقية لدراسة إمكانية إيجاد فرص عمل للمصريين في هذه الدول سواء على مستوى الخبراء أو العمالة. 

من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، جهود الوزارة في مجال الهجرة وتضافرها مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وأوصى سليمان بعمل جدول أعمال مشترك فيما بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة للاستفادة من كافة البرامج وورش العمل التي تطلقها المنظمة، وذلك بهدف ضمان التنسيق وتبادل الخبرات والاطلاع بين الحين والآخر على مستجدات السوق العالمية ومتطلباتها.

من جهته، أعرب السيد لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وثمن جهودها من أجل أن يخرج التعاون بين الوزارة والمنظمة بصورة مشرفة تلبي الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أنها ستسهم في خلق آفاق جديدة تعزز صورة مصر الخارجية في مجال الهجرة، كما وجه دعوة لمعالي وزيرة الهجرة للمشاركة في الفاعلية التي من المقرر أن تقيمها المنظمة احتفالا بيوم المرأة العالمي.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع مدير مكتب المنظمة على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل متعددة الجوانب والأطراف، لتنفيذ التوصيات التي خرجت من هذا اللقاء، علاوة على سرعة تفعيل التعاون متعدد الجوانب والاطلاع على دول أخرى تخوض نفس التجارب للاستفادة من خبراتهم.
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)
نبيلة مكرم: تفعيل التعاون مع أفريقيا في مجال الهجرة (فيديو)

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نبيلة مكرم بوابة الفجر الفجر

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